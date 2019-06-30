وظائف جديدة في بروكسل: "الثلاثاء" الموعد النهائي لاختيار رئيس البرلمان الأوروبي

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يقول دبلوماسيون إنه مع وجود خلاف بين فرنسا وألمانيا ليس فقط على المرشحين بل على قواعد البحث عن وظيفة في حد ذاتها، فإن الموعد النهائي يوم الثلاثاء لاختيار رئيس البرلمان الأوروبي قد أعطى إلحاحًا لمهمة قد تستمر لولا ذلك لعدة أشهر.



ومن بين الأمور المهمة في هذا الصدد رؤساء الهيئات التنفيذية للاتحاد الأوروبي والبرلمان والمجلس الأوروبي لحكومات الاتحاد الأوروبي ورئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ورئيس البنك المركزي الأوروبي الذي يحكم عملة اليورو.



وقالت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية أميلي دي مونتشالين: "إن ما نبحث عنه هو فريق يتمتع بالشرعية والطاقة والكفاءة ويحظى بدعم المجلس والبرلمان الأوروبي".



ويأمل زعماء الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على صفقة على العشاء ابتداءً من الساعة 18:00 بتوقيت وسط أوروبا (1600 بتوقيت جرينتش) لكنهم حددوا أيضًا مأدبة فطور يوم الاثنين، مع مراعاة أن البرلمان الأوروبي الجديد يعقد جلسته الأولى يوم الثلاثاء في ستراسبورج ويحتاج إلى رئيس.



وبموجب هذه الخطة، سيتولى مانفريد ويبر، عضو البرلمان الأوروبي في يمين الوسط، رئاسة المفوضية الأوروبية، حيث فاز حزب الشعب الأوروبي بأكبر عدد من المقاعد في هذا التصويت.



واقترح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز البدء من نقطة الصفر بعد محاولة ثانية غير حاسمة في قمة عقدت في وقت سابق من يونيو. حيث تريد العديد من الحكومات تحقيق توازن بين الرجال والنساء وتجنب الوظائف العليا التي تذهب إلى أعضاء حكومات الاتحاد الأوروبي الغربية.



بالنسبة للمستثمرين والأسواق المالية، فإن الخيار الأكثر أهمية هو رئيس البنك المركزي الأوروبي، الذي يحدد أسعار الفائدة لمنطقة اليورو. وقال دبلوماسي أوروبي إن فرنسا يمكن أن تحصل على المنصب، موضحا فرانسوا فيليروي دي جالهاو، محافظ البنك المركزي الفرنسي. اركي ليكانين، رئيس البنك المركزي الفنلندي السابق، هو أيضًا مرشح لخلافة ماريو دراجي.



ومن بين المرشحات لشغل وظائف كبيرة في بروكسل، الدنماركية "مارغريت فيستاجر"، وهي الآن أكبر مسؤول في المنافسة في الاتحاد، ورئيس البلغارية للبنك الدولي، و"كريستالينا جورجيفا"، ووزيرة الاقتصاد الإسبانية "نادية كالفينو".



