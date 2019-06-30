طالبان تقتل ثمانية من موظفي لجنة الانتخابات في جنوب أفغانستان

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قال مسؤولون إن مقاتلي طالبان قتلوا ثمانية من موظفي لجنة الانتخابات مساء السبت داخل مركز في اقليم قندهار بجنوب أفغانستان.



وتمركز موظفو اللجنة المستقلة للانتخابات في المكتب الحكومي في منطقة معروف لتسجيل الناخبين عندما شن مقاتلو الجماعة الإسلامية المتشددة هجومًا.



وقد أعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.



وقال قاري يوسف أحمدي، المتحدث باسم طالبان، إن المقاتلين قتلوا موظفي لجنة الانتخابات و57 من أفراد قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية (ANDSF). كما استولوا على 11 آخرين بخمس سيارات وذاكرة تخزين كبيرة للأسلحة خلال الهجوم على وسط المنطقة.



ولكن مسؤولي الحكومة الأفغانية قالوا: "إن طالبان بالغت في أعداد الضحايا".



وقال قاسم أزاد، سكرتير شرطة قندهار، إن قوات الأمن الوطني تعرضت لبعض الإصابات، لكنها لم تقدم تفاصيل أخرى.



وفي حادث منفصل قال مسؤول محلي إن مقاتلي طالبان قتلوا ثمانية جنود أفغان وأصابوا ثمانية آخرين عند نقطة تفتيش عسكرية في منطقة بالابولك في إقليم فرح الغربي.



وقال محمود نعمي نائب رئيس المجلس في فرح اليوم الأحد إن الاشتباكات البرية بين الأطراف المتحاربة انتهت بعد أن شنت القوات الأفغانية غارات جوية.



وقال النعيمي: "لقد قُتل العديد من مقاتلي طالبان في الغارة الجوية".



