وكيلة "صحة النواب" عن ذكرى 30 يونيو: "الحمد لله على نعمة الجيش المصري"
الأحد 30/يونيو/2019 - 02:43 م
إسلام شعراوي
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تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيلة لجنة الصحة بالبرلمان، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.
وأكدت أن ثورة يونيه غيرت مجرى التاريخ فى وقت كان من أصعب الأوقات وهو حماية مصر من مخططات قوى العدوان الذى استطاع خلال سنة واحدة التواصل مع أتباعه فى الداخل ومخابرات الدول فى الخارج للنيل من مصر وشعبها إلا أن شجاعة وجسارة أبناء مصر من رجال الجيش والشرطة وإرادة الشعب القوية انتشلتنا من وضع سيئ كادت تدخل فيه مصر، وتابعت:"لولا تلك الإرادة القوية لأبناء الشعب المصرى ومساندة رجال القوات المسلحة لازداد الوضع سوءا".
وأضافت النائبة البرلمانية، أن الجميع يعلم أن هناك مخططات تهدف لزعزعة أمن واستقرار الوطن، مؤكدة على وعى الشعب وترابطه وإرادته القوية التى تجعله لا ينساق وراء فكر الجماعات المتطرفة حفاظا على أمن مصر واستقرارها.
وأكدت أن ثورة يونيه غيرت مجرى التاريخ فى وقت كان من أصعب الأوقات وهو حماية مصر من مخططات قوى العدوان الذى استطاع خلال سنة واحدة التواصل مع أتباعه فى الداخل ومخابرات الدول فى الخارج للنيل من مصر وشعبها إلا أن شجاعة وجسارة أبناء مصر من رجال الجيش والشرطة وإرادة الشعب القوية انتشلتنا من وضع سيئ كادت تدخل فيه مصر، وتابعت:"لولا تلك الإرادة القوية لأبناء الشعب المصرى ومساندة رجال القوات المسلحة لازداد الوضع سوءا".
وأضافت النائبة البرلمانية، أن الجميع يعلم أن هناك مخططات تهدف لزعزعة أمن واستقرار الوطن، مؤكدة على وعى الشعب وترابطه وإرادته القوية التى تجعله لا ينساق وراء فكر الجماعات المتطرفة حفاظا على أمن مصر واستقرارها.
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