مساعد كوبر: أجيري تجاهل "ثلاثي" القطبين في منتخب مصر

أكد أسامة نبيه مدرب منتخب مصر السابق في جهاز هيكتور كوبر أن الاختيارات حق أصيل للجهاز الفني للمنتخب حيث أن كل مدرب له رؤوية وفلسفة معينة يريد أن يطبقها من خلال عناصر يرى أنها ستنقذ فلسفته الفنية.









وأضاف مدرب المنتخب السابق في مداخلة هاتفية ببرنامج "نجوم افريقيا" الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب على اذاعة نجوم اف ام، أنه كان يرى ضرورة وجود رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومحمود كهربا لاعب الزمالك لما يمتلكه اللاعبان من خبرات مع المنتخب خاصة وأنهما كانا ضمن قائمة المنتخب ببطولة أمم إفريقيا 2017.









وأوضح نبيه أن كهربا ورمضان صبحي لديهم قدرات فنية مميزة للغاية، وكان المنتخب يحتاج لجهودهما في البطولة في ظل عدم توافر بديل قوي على دكة البدلاء بالوقت الحالي، مشيرًا إلى أن خافيير أجيري كان يجب عليه ضم عبد الله جمعة الذي قدم مستوى مميزًا مع نادي الزمالك.







