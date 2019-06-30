عبايات سوداء تناسب إطلالتك الرائعة
الأحد 30/يونيو/2019 - 01:49 م
Advertisements
Advertisements
نقدم لك اليوم صور عبايات سوداء شاهديها واستلهمي منها إطلالتك الرائعة.
أحدث العبايات السوداء تأتي بستايلات عصرية منها ما هو مزين بحزام خصر لامع ومنها ما هو مزين بالدانتيل، هذا بالإضافة إلى العبايات السوداء المزينة بوحدات اللؤلؤ المختلفة.
العبايات السوداء القصيرة تعد من أجمل الستايلات إن كنت مللت من الطريقة التقليدية في ارتداء العبايات، فكل ما عليك فعله هو تنسيق بنطلون العباية الذي يأتي بنفس اللون ونفس التطريز ومن ثم ارتدي العباية معه، وبهذا ستحصلين على إطلالة مختلفة بالعباية.
Advertisements