سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 30 يونيو

تسلمت المملكة العربية السعودية، رئاسة قمة العشرين العام المقبل 2020 من الدولة المضيفة اليابان؛ والتي انتهت الأخيرة من انعقادها هذا العام بمدينة أوساكا، ويأتي ذلك للدور المحوري المهم للمملكة في الاقتصاد العالمي، بما تملكه من ثقل سياسي واقتصادي يسهم في تحقيق أهداف مجموعة دول العشرين، ويعكس النجاح الكبير الذي تحققه على جميع الأصعدة.





لذا سوف ينعكس ذلك على حفاظ الريال السعودي على توازنه بعد أن شهد اضطربات طفيفة ما بين التراجع والارتفاع، الا أنه استقر فى بداية تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، ليحافظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري علي الثبات.





وبالنسبة للجنيه المصري، ارتفع الطلب على الريال خلال موسم عمرة رمضان مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، ولكن عاد الاستقرار مرة أخرى، ولكن تشير التوقعات بارتفاع الطلب والسعر مع اقتراب موسم الحج وأصبحت أسعار الريال السعودي، سعر الريال السعودى اليوم وفقًا لأخر تحديث على النحو التالى:



