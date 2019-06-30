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أسامة نبيه يكشف عن أهم عيب في منتخب مصر ويدافع عن "صلاح"

الأحد 30/يونيو/2019 - 01:39 م
أسامة نبيه يكشف عن أهم عيب في منتخب مصر ويدافع عن صلاح
أسامة نبيه
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الفجر الرياضي
 
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أكد أسامة نبيه مدرب منتخب مصر السابق أن الأجواء المحيطة بالمنتخب المصري بعيدًا عن الفنيات أخذت أكبر من حجمها بشكل كبير.

 

وأضاف نبيه في مداخلة هاتفية ببرنامج "نجوم إفريقيا" الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب على إذاعة نجوم اف ام أن التردد في اتخاذ القرارات هي السبب في تضخيم الأمور بشكل كبير في الفترة الاخيرة.

 

وشدد مدرب منتخب مصر على أن مكسب مباراة اليوم أمام أوغندا، وتقديم مستوى طيب في المباراة عن المباريات السابقة سيكون له مفعول السحر في تهدئة الأمور بشكل كبير.

 

وأوضح نبيه أن الاعتماد على محمد صلاح أمر طبيعي، لما يمتلكه من خبرات وقدرات فنية مميزة للغاية مشيرًا إلى كل المنتخبات الكبيرة تعتمد على نجم فريقها وهذا ليس تقليل من شأن المنتخب على الإطلاق.

 

وأشار نبيه إلى أنه بالاضافة الي قدرات صلاح الفنية المنتخب يمتلك أكثر من عنصر مميز مثل عبد الله السعيد، وتريزيجيه والجميع شاهد مستواهم في المباريات الماضية.

 

وتابع نبيه أن دكة بدلاء المنتخب ليست على المستوى المطلوب وهذا ما يعيب المنتخب في الوقت الحالي.

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