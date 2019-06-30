سامح الصريطي يحكي كفاح والده ضد الإحتلال الإنجليزي (فيديو)
الأحد 30/يونيو/2019 - 01:23 م
شيماء عطية
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قال الفنان سامح الصريطي إن الحالة العامة في مصر في السابق كان بها اتساق بين حب الوطن والأسرة، لافتًا إلى أن والده كان وفدي الانتماء، وأن والدته كانت تحكي له عن مغامراته، وتفتيش منزله بحثًا عن المنشورات.
وأضاف "الصريطي" في لقاءه ببرنامج "صباح الورد" على قناة ten، أن والده كان قليل الكلام عن إنجازاته، وكانوا يضغطون عليه للكشف عن إصاباته وقصص نضاله.
وتابع "الصريطي" أن الحس العام للشعب المصري كان الانتماء، معبرًا عن فخره بوالده، وإنجازاته، حيث حُكم عليه بالإعدام مرتين.
وأضاف "الصريطي" في لقاءه ببرنامج "صباح الورد" على قناة ten، أن والده كان قليل الكلام عن إنجازاته، وكانوا يضغطون عليه للكشف عن إصاباته وقصص نضاله.
وتابع "الصريطي" أن الحس العام للشعب المصري كان الانتماء، معبرًا عن فخره بوالده، وإنجازاته، حيث حُكم عليه بالإعدام مرتين.
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