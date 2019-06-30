قبيلة "الدرسة" الليبية تندد بالتدخل التركي والقطري بشؤون البلاد

أكد أعيان قبيلة "الدرسة" الليبية أثناء لقائهم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح دعمهم للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، إن "أعيان قبيلة الدرسة عبروا أثناء اللقاء عن دعمهم لمجلس النواب برئاسة عقيله صالح ووقفهم ودعمهم للقوات المسلحة الليبية بقيادة خليفه حفتر"، وفقاً لما ذكرته "بوابة أفريقيا" الإخبارية اليوم الأحد.

وثمن عمد ومشائخ قبيلة "الدرسة" تضحيات الجيش الليبي لتطهير العاصمة طرابلس من الإرهاب ومن بينهم جرائم التصفية الجسدية التي حدثت في مدينة غريان، كما عبر وفد قبيلة "الدرسة" عن تنديدهم بالتدخل التركي السافر في شؤون البلاد ودعمها للجماعات الارهابية بالأسلحة والمرتزقة.

وطالب وفد قبيلة "الدرسة" بعقد اجتماع لقبائل برقه كل القبائل في ليبيا بعقد اجتماعات مماثلة لدعم مجلس النواب ومساندة القوات المسلحة ووقف التدخلات التركية والقطرية في الشأن الليبي.