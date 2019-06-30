رئيس المراشدة يشن حملة إزالة للتعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة (صور)



وقال ربيع أحمد محمود رئيس القرية، إنه تم اليوم الأحد، تنفيذ حملة إزالة للتعديات على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة، خاصة في أيام العطلات الرسمية، وذلك بالتنسيق مع مسئولي التنظيم بالوحدة المحلية.



وأشار إلى أنه تم إزالة التعدي على ارض زراعية أملاك دولة بمساحة 525 متر، عبارة عن بناء بالطوب الأبيض والاسمنت، وذلك لهدم التعديات وهي في المهد، وفق توجيهات رئيس المركز، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا.



نفذت الوحدة المحلية لقرية المراشدة، بمركز الوقف شمال قنا، حملة إزالة، للتعديات على الأرض الزراعية واملاك الدولة، برئاسة ربيع أحمد محمود رئيس القرية ومسئولي التنظيم بالوحدة.