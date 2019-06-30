ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيس المراشدة يشن حملة إزالة للتعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة (صور)

الأحد 30/يونيو/2019 - 01:14 م
رئيس المراشدة يشن حملة إزالة للتعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة (صور)
Advertisements
طباعة
بسام عبدالحميد
 
Advertisements
نفذت الوحدة المحلية لقرية المراشدة، بمركز الوقف شمال قنا، حملة إزالة، للتعديات على الأرض الزراعية واملاك الدولة، برئاسة ربيع أحمد محمود رئيس القرية ومسئولي التنظيم بالوحدة.

وقال ربيع أحمد محمود رئيس القرية، إنه تم اليوم الأحد، تنفيذ حملة إزالة للتعديات على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة، خاصة في أيام العطلات الرسمية، وذلك بالتنسيق مع مسئولي التنظيم بالوحدة المحلية.

وأشار إلى أنه تم إزالة التعدي على ارض زراعية أملاك دولة بمساحة 525 متر، عبارة عن بناء بالطوب الأبيض والاسمنت، وذلك لهدم التعديات وهي في المهد، وفق توجيهات رئيس المركز، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا.
Advertisements
المزيد عن: اخبار مصر إزالات أراضي زراعية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
18:00
-
نيجيريا
بوروندي
-
x
18:00
-
غينيا
أوغندا
-
x
21:00
-
مصر
زمبابوي
-
x
21:00
-
جمهورية الكونجو