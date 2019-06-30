أحمد إبراهيم يكتب : مستقبل نجوم الفراعنة بعد "can19"

يُمثل العرس الافريقي "الكان" الذي يقام كل عامين فرصة رائعة لاكتشاف كنوز القارة الرياضية ,

مواهب كثيرة تظهر في كل بطولة وموهب تستغل البطولة في تغيير مسارها والحصول على نقلة نوعية في مسيرتها الاحترافية ,

مصر التي تحتضن البطولة لهذا العام تمتلك عدداً من اللاعبين ربما يغير "can2019 " مسيرتهم الرياضية .

· محمود حسن تريزيجيه

الجناح الأيسر لفريق قاسم باشا التركي يقدم مستويات مُبهرة منذ موسمين تجعله أحد أبرز لاعبي الدوري التركي ومحل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى أبرزها ليون ومارسيليا الفرنسيين , وتتحدث الصحف التركية عن عرض من نادي نابولي الايطالي وفريق شتوتجارت الألماني ,الي جانب عروض قوية من كبار الدوري التركي فنرباخشةوبيشكتاش وجلطة سراي .

البطولة بالتأكيد ستمنح تريزيجيه فرصة كبيرة لانتقاله لفريق أكبر.

· أحمد حجازي

مدافع مصر الأول ونادي وست بروميتشألبيون الإنجليزي قدم موسم أول رائع في البريمرليج ولكن هبط فريقه الى دوري الدرجة الأول "تشامبيون شيب " استمر أداءه القوي لكن فشل في الصعود هذا العام , مفاوضات من ناديي نورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد، الصاعدان حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وعروض من تركيا ,لكن حجازي لم يحسم وجهته بعد وإن كان الأقرب انتقاله إلى أحد أندية البريمرليج .

· محمد النني

لاعب أرسنال الانجليزي لم يحصل على فرص حقيقية للمشاركة منذ قدوم المدرب اوناي ايمري مطلع الموسم الماضي.

كانت هناك مفاوضات الموسم الماضي مع نادي ليستر سيتي الانجليزي,

ومع نادي روما الايطالي في فترة الانتقالات الشتوية ,

لا توجد عروض حقيقية الآن لكن يظل النني محل اهتمام العديد من الفرق الاوروبية التي تنتظر اداءه في can2019 .

· عمرو وردة

اللاعب الحاصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري اليوناني موسم 201702018 .

وردة الذي حقق انجاز الفوز بالدوري مع فريق باوك الذي شارك معه في الدور الأول.

وحقق أيضاً كأس اليونان عام 2017.

لاقى بعض المشاكل في المشاركة بصفة مستمرة الموسم الماضي مع فريقي باوكوأتروميتوساليونايين ,

لكن يظل وردة محل اهتمام العديد من الأندية مثل فالنسيا الإسبانيونورنبيرج الألماني وفنربخشةوبشكتاش .

وردة الذي تم استبعاده اليوم من معسكر المنتخب الوطني على خلفية اتهامات أخلاقية ,

أضر كثيراً بمستقبله الاحترافي إن ثبتت صحة الاتهامات .

· أحمد حسن كوكا

مهاجم سبورتينجبراجا البرتغالي انتقل الموسم الماضي على سبيل الاعارة إلى نادي أولمبياكوس اليوناني ,لكن يبدو أن فريق أوليمبياكوس لن يفعل بند الشراء البالغ 4 مليون يورو .

كوكا سجل 15 هدفاً في 32 مباراة الموسم الماضي مع أوليمبياكوس .

وفي 101 مباراة مع براجا سجل 24 هدفاً وصنع 14 في مختلف البطولات .

كوكا عليه أن يتفوق على نفسه ويقاتل من أجل المشاركة واثبات الذات ليتطور في مسيرته الاحترافية ولا يعود للخلف !

· محمد صلاح

نجم القارة الأول حقق مع فريق ليفربول بطولة دوري أبطال أوروبا ولقب هداف الدوري الانجليزي ,

صلاح الذي كان ضمن ثلاثة مرشحين للفوز بالكرة الذهبية العام الماضي,

ستمثل قيادته المنتخب المصري لتحقيق لقب كأس الأمم الافريقية دفعة كبيرة ربما تجعله أقرب المرشحين لنيل لقب أفضل لاعب في العالم !