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فنزويلا.. مفاوضات متوقعة هذا الأسبوع.. والمكان غير محدد

الأحد 30/يونيو/2019 - 12:25 م
فنزويلا.. مفاوضات متوقعة هذا الأسبوع.. والمكان غير محدد
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
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وكالات
 
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ستستأنف حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وفريق زعيم المعارضة خوان غوايدو المفاوضات في محاولة للتوصل لحل للأزمة في البلاد، حسب ما أكدته ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز".

 

وأضافت المصادر الثلاثة أن كلا الجانبين لم يقرر بعد ما إذا كان سيجري المحادثات في أوسلو حيث أجريت المحادثات السابقة أم في باربادوس. وقال اثنان منهم إن المحادثات ستبدأ هذا الأسبوع.

 

وشجعت الحكومة النرويجية الطرفين على الاجتماع في أوسلو في مايو ولكنهما لم يتمكنا من التوصل لأي اتفاق لحل الأزمة السياسية والاقتصادية التي أجبرت أكثر من أربعة ملايين فنزويلي على الهروب للخارج.

 

ولم يُكشف النقاب عن الكثير مما تناولته المحادثات بين ممثلي مادورو وغوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا لفنزويلا في يناير/كانون الثاني وأنكر شرعية مادورو بعدما فاز الرئيس بفترة أخرى في المنصب العام الماضي من خلال انتخابات شابتها اتهامات بالتزوير.

 

وقال غوايدو عبر تويتر يوم الجمعة إنه حصل على دعم حلفاء "لبدء جولة جديدة من المشاورات مع زعماء محليين ودوليين".

 

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