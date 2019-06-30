مدرب حراس الأهلي: الشناوي "متألق" في أمم إفريقيا.. ولكن

اعترف طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بصعوبة مواجهة أوغندا المرتقبة أمام منتخبنا الوطني في التاسعة مساء اليوم الأحد في ختام منافسات المجموعة الأولى بمباريات أمم إفريقيا التي تنظمها مصر وتستمر حتى التاسع عشر من يوليو المقبل.

وقال طارق سليمان: "نحتاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة اليوم؛ من أجل حسم بطاقة التأهل كأول المجموعة إلى دور الـ 16 ، خاصة أن الخسارة ــ لا قدر الله ــ تمنح أوغندا صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط".

وأوضح سليمان أن منتخبنا الوطني لا يحتاج فقط إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم ولكنه في حاجة إلى تقديم أداء جيد لأكثر من هدف؛ الأول هو طمأنة الجماهير المصرية المتخوفة من مستقبل الفراعنة في هذه البطولة بعد اهتزاز المستوى في أول مباراتين أمام زيمبابوي والكونغو؛ بجانب توجيه رسالة قوية إلى جميع المنافسين بشأن قدرة منتخبنا على استكمال مشوار البطولة بنجاح؛ من أجل استعادة عرش إفريقيا.

وأشار مدرب حراس المرمى بالأهلي إلى أنه على تواصل شبه يومي مع محمد الشناوي حارس الأهلي ومنتخبنا الوطني من أجل تقديم الدعم له في رحلته مع المنتخب في البطولة، مؤكداً أن الشناوي يعيش حالة من التركيز الشديد من أجل استكمال مشوار البطولة بنجاح، مشيرًا إلى أن الحارس قدم مستوى جيدا في أول مباراتين وكان موفقا في التعامل مع أغلب الكرات التي وصلته باستثناء بعض الأمور المقبولة في اتخاذ بعض القرارات.