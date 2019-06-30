"التنظيم والإدارة" يبدأ تقييم المتقدمين للوظائف القيادية بالتنمية المحلية

عقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية على المستوى المحلى، وذلك باستخدام منظومة تقييم القدرات والمسابقات التي أنشأها الجهاز، وذلك في إطار التنسيق والتعاون الكامل بين وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء محمد شعراوي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ،





ومن جانبه، تفقد الدكتور عصام شعث أمين عام الإدارة المحلية لجان التقييم واستمع لشرح متكامل عن المنظومة، ووصفها بالمتميزة التي توفر الوقت والجهد وتعلي مبدأ تكافؤ الفرص.. مشيرا إلى أن عدد المتقدمين بلغ 1121 مرشحا يتنافسون علي شغل 65 وظيفة قيادية.





جدير بالذكر أن الجهاز سبق وأن أجري تقييما للمتقدمين لشغل وظائف قيادية بديوان عام وزارة التنمية المحلية، وأبدى مسئولو الوزارة إعجابهم بالمنظومة والتى تتميز بالنزاهة والشفافية والعدالة وعدم وجود أى تدخل بشرى، وقامت الوزارة بمخاطبة الجهاز مجددا لتقييم المتقدمين للوظائف القيادية بالوحدات المحلية على مستوى الجمهورية.





ويذكر أيضا أن الوظائف القيادية على المستوى المحلية تشمل وظائف كل من سكرتيري عموم، وسكرتيري عموم مساعدين، ورؤساء وأحياء ومدن ومراكز.