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افتتاح موسم جديد لمسرحية " نوح الحمام " علي مسرح الطليعة

الأحد 30/يونيو/2019 - 12:08 م
افتتاح موسم جديد لمسرحية نوح الحمام علي مسرح الطليعة
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سعد نبيل
 
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تعود مسرحية " نوح الحمام " للعرض مجددا غدا الأول من يوليو علي مسرح الطليعة بـ قاعة صلاح عبد الصبور في موسم جديد.


""نوح الحمام" من العروض التي قدمها البيت الفني للمسرح الشهر الماضي وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، وتدور أحداث العرض بإحدى قرى الصعيد حول شخصية (وطني) الذي يتحول غيابه إلى أسطورة تلهب مشاعر كل من يدور في فلكه بدءا من الأم والزوجة والحبيبة وطالبي الثأر القديم، ووجوه من شخصيات تسبب (وطني) في تحويل مسار حياتها.


العرض من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، بطولة سوسن ربيع، ياسر عزت، نشوى حسن، أحمد مجدي، إيناس المصري، إبراهيم البيه، أكرم مصطفى، موسيقى محمد حمدي رؤوف، تصميم ديكور فادي فوكيه، تصميم إضاءة عمرو عبد الله، ملابس شيماء محمود، مكياج أدهم عفيفي وإخراج أكرم مصطفى.


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