"الخطوط السعودية" تدشن أولى رحلاتها إلى مطار خليج نيوم

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أقلعت أولى رحلات الخطوط الجوية السعودية اليوم (الأحد) إلى مطار خليج نيوم، الذي يعتبر أول مطار يعمل بتقنية الجيل الخامس في المنطقة، وتم افتتاحه الأسبوع الماضي.



وقال وزير النقل السعودي نبيل العامودي، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «أقلعت أولى رحلات مطار خليج نيوم النافذة الجديدة على البحر الأحمر، وحملت على متنها طموحًا لا حدود له لبلادنا التي تمتلك قدرات ضخمة في طريقها لأن تصبح موردًا إضافيًا لها. أبارك لقيادتنا الرشيدة هذا الإنجاز المتمثل بتدشين أول رحلة للمطار، وسنعمل أنا وزملائي لمستقبل طموحه عنان السماء».



ونشرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، الأربعاء الماضي، تغريدة على «تويتر» حول افتتاح مطار نيوم، مشيرة إلى أنه يعتبر أول مطار «بتقنية الجيل الخامس بالمنطقة».



وقالت الوزارة: «بأحدث التقنيات نخطو بثبات نحو المستقبل. مطار نيوم أول مطار بتقنية الجيل الخامس في المنطقة. وطن طموح وطن رقمي».



وأرفقت التغريدة برسم توضيحي يبرز كلمات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التي قال فيها: «نريد أن نحجز مكانًا في المستقبل»، كما يبين الرسم أن المطار يتمتع بسرعات عالية للإنترنت، كما أنه مزود بقاعدة لتطبيق التقنيات الحديثة.



وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن افتتاح مطار خليج نيوم، الواقع في منطقة شرما شمال المملكة، موضحة في بيان صحافي أن المطار قد تم ترخيصه من قبلها كمطار تجاري وأصبح جاهزًا لاستقبال الرحلات التجارية، بدءًا من الأسبوع المقبل.