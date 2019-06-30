"النيران حرقت كل البضائع واتخرب بيتنا".. تحقيقات النيابة في حريق سوق الخضار بالعتبة

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تباشر نيابة الموسكي تحقيقاتها الموسعة في واقعة اشتعال النيران في منطقة سوق الخضار في منطقة العتبة مما تسبب في تفحم أكثر من 30 محل وباكية للأكسورات المحمول.



واستدعت النيابة ملاك المحلات وأستمعت إلى أقوالهم حيث أكدوا أنهم خسروا بضائع بالملاين وأن النيران التهمت كل محتويات البضائع التي كانوا يختزونها ويتاجرون بها مما تشبب فى خراب بيوتهم.



وأضافوا أنه دائما في الصيف لابد ان تقع خسائر وحرائق بسبب درجة حرارة الجو، وخاصة بسبب ضيق الممرات وتجاور المحلات مما يؤدي لى سرعة انتشار النيران، ونفوا جميعا وجود شبهة جنائية في الواقعة.



كانت النيابة قررت ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شب في محلات خضار في منطقة العتبة؛ لكشف أسباب الواقعة وحصر التلفيات والخسائر.

وتبين أن الحريق نشب فجرا عقب الساعة الخامسة داخل أحد المحلات ونتيجة لضيق الممرات والفواصل بين المحلات انتقل الحريق وامتد الى باقي محلات الممر.



وتبين أن المصابين جميعهم يعانون حالات اختناق، نتيجة تدخلهم لمحاولة السيطرة على النيران وجرى إسعافهم في الحال، ولا توجد إصابات خطيرة.



وقررت النيابة استدعاء ملاك المحلات والعاملين والشهود لسماع أقوالهم في أسباب الحريق وإذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.



وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير أمن العاصمة، على حريق نشب داخل عدد من المحلات بسوق الخضار في منطقة العتبة بالموسكى، ويقوم رجال الحماية المدنية بعمليات تبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.



كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في سوق الخضار بالعتبة، وعلى الفور أمر اللواء أسامة فاروق بالدفع بـ10 سيارات إطفاء وخزاني مياه.