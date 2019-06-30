محافظ كفرالشيخ: توصيل الغاز الطبيعي لـ2552 عميلًا خلال 30 يومًا

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تابع الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، توصيل الغاز الطبيعي لـ 2552 عميل بمراكز "كفر الشيخ، دسوق، قلين، البرلس، الجرايدة، فوة" بناءً على التقرير الشهري لموقف مشروع الغاز الطبيعي على مستوى المحافظة.



وأعلنت المحافظة فى بيان لها، أن المدن التى سيتم توصيل الغاز اليها هى مدن" كفر الشيخ" حيث بلغ عدد العملاء المحولين خلال الـ 30 يومًا الماضية "160" عميلًا، والعملاء المحولين خلال عام 2019، "484" عميل، وجارى استصدار التصاريح اللازمة من مجلس المدينة لإضافة محطة ثانية لتغذية السيارات بالغاز الطبيعي، وفى مدينة دسوق، بلغ عدد العملاء المحولين خلالالـ 30 يومًا الماضية "87" عميلًا، والعملاء المحولين خلال عام 2019 "545" عميلًا.



وفى مدينة قلين ومنية قلين، بلغ عدد العملاء المحولين خلال عام 2019 " 267" عميلًا، تم الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي للإسكان الاجتماعي بمدينة قلين عدا تعدية خط الغاز أسفل ترعة وسكة حديد وفى انتظار وصول مديرية الاسكان على التصاريح اللازمة لاستكمال باقي الخط.



وفى مدينة برج البرلس، بلغ عدد العملاء المحولين خلال الـ 30 يومًا الماضية "234" عميلًا، والعملاء المحولين خلال 2019 "1272" عميلًا، جارى استكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعي للعملاء ومد الشبكات الارضية بالمدينة.



وفى قرية الجرايدة، بلغ عدد العملاء المحولين بقرية الجرايدة خلال الـ 30 يومًا الماضية "242"، والعملاء المحولين خلال عام 2019 هو" 1158" عميل، جارى استكمال أعمال توصيل الغاز للمنازل بقرية الجرايدة ومدينة بيلا.



وفى مدينة فوة، بلغ عدد العملاء المحولين خلال الـ 30 يومًا الماضية "553" عميلًا، والعملاء المحولين خلال 2019 هو "2358" عميلًا، جارى توصيل الغاز الطبيعي للعملاء بمدينة فوة بقطاع رقم (3)، طبقًا لتكليفات محافظ كفرالشيخ.