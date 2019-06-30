نيجيريا تواجه مدغشقر في مباراة الأحلام التاريخية

تختتم مباريات المجموعة الثانية من كأس أمم إفريقيا 2019 بمباراتي مدغشقر مع نيجيريا وبوروندي مع غينيا في الساعة السادسة مساء اليوم حيث تقام المباراة الأولى باستاد الإسكندرية فيما تقام الثانية على استاد السلام.

وصعد منتخب نيجيريا إلى دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2019 بالفوز على بوروندي وغينيا ويطمح لحصد العلامة الكاملة والصعود كأول عن مجموعته، من أجل مواجهة أفضل ثالث من إحدى هذه المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

أما نيكولاس ديبوي المدير الفنى لمنتخب مدغشقر يطمح في كتابة التاريخ وتحقيق نتيجة إيجابية للصعود عن هذه المجموعة لدور الـ16 لأول مرة من خلال أول مشاركة في تاريخه.