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رئيس الوزراء الإسباني يدعو لإجراء تغيير سياسى فى رئاسة المفوضية الأوروبية

الأحد 30/يونيو/2019 - 10:41 ص
رئيس الوزراء الإسباني يدعو لإجراء تغيير سياسى فى رئاسة المفوضية الأوروبية
رئيس الوزراء الإسباني
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وكالات
 
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دعا رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز، إلى إجراء تغيير سياسى فى رئاسة المفوضية الأوروبية، وذلك قبل يوم من اجتماع قادة الاتحاد الأوروبى، لتعيين المناصب البارزة بالمفوضية، التى يرأسها حاليا تيار (المحافظين) المتمثل فى جان كلود يونكر.

 

وقال سانشيز، فى كلمة خلال مشاركته فى قمة مجموعة العشرين بمدينة (أوساكا) باليابان، إن بلاده ستعمل على الوصول إلى أحد المناصب البارزة فى المفوضية، وهى الذراع التنفيذية للتكتل الأوروبي.

 

يذكر أن عددا من مرشحى الدول الأوروبية فى منافسة شديدة على خلافة "يونكر" الذى سيغادر منصبه فى أكتوبر المقبل.

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