غدا.. "التعليم" تعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2019
الأحد 30/يونيو/2019 - 10:22 ص
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قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن نتيجة الدبلومات الفنية 2019، ستكون جاهزة اليوم الأحد، متوقعا أن يتم اعتمادها وإعلانها غدا الاثنين.
وأضاف نائب الوزير، أن الكنترولات انتهت من كل مراحل النتيجة وتشمل:" المراجعة النهائية وتجميعها وتحديد نسب النجاح فى كل شعبة ونسب الرسوب، إضافة إلى تحديد الأوائل فى كل نوعية من نوعيات التعليم الفني.
وأكد أن النتيجة سيتم إعلانها في المؤتمر الصحفي الذي يتم عقده لاعتماد النتيجة وإعلانها، ومن المقرر أن يكون غدا الاثنين وبحد أقصى نهاية الأسبوع الجاري.
وأوضح نائب الوزير، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2019، سيتم إعلانها على موقع الوزارة، حيث يستطيع الطالب معرفة نتيجته برقم الجلوس، على غرار ما يحدث كل عام.
وكانت امتحانات الدبلومات الفنية 2019 انطلقت 18 مايو ماضى وانتهت 1 يونيو الجارى وانتهت أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة وتم تجميع النتيجة وتحديد الأوائل فى كل شعبة استعداد لإعلان النتيجة.
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