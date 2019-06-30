"معلومات الوزراء" يهنئ الشعب المصري بثورة 30 يونيو

هنأ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو.





وتحتفل مصر اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو، حيث انهى المصريون حكم الإخوان المسلمين.







