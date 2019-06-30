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"معلومات الوزراء" يهنئ الشعب المصري بثورة 30 يونيو

الأحد 30/يونيو/2019 - 10:32 ص
معلومات الوزراء يهنئ الشعب المصري بثورة 30 يونيو
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هنأ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

وتحتفل مصر اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو، حيث انهى المصريون حكم الإخوان المسلمين.


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