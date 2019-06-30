عمران خان يستعد لزيارة الولايات المتحدة في يوليو
الأحد 30/يونيو/2019 - 10:32 ص
ترجمة منار طارق
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صرح مسؤول باكستاني، بأن رئيس وزراء البلاد عمران خان سيسافر إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس دونالد ترامب في أواخر يوليو.
كما أوضح وزير العلوم والتكنولوجيا فؤاد شودري اليوم الأحد ان هذه ستكون أول مشاركة رفيعة المستوى بين البلدين بينما تدخل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في أفغانستان مرحلة حاسمة، مشيرا الي ان الولايات المتحدة تقدر دور باكستان في المساعدة في دفع المحادثات إلى الأمام.
وكان وزير الخارجية شاه محمود قريشي قد صرح الأسبوع الماضي إن خان سيزور واشنطن لمناقشة القضايا الإقليمية المهمة مع ترامب. وقد توترت العلاقات الثنائية منذ انتقاد ترامب لدور باكستان في أفغانستان، وتعليق المساعدات العسكرية وغيرها من المساعدات الأمريكية.
كما أوضح وزير العلوم والتكنولوجيا فؤاد شودري اليوم الأحد ان هذه ستكون أول مشاركة رفيعة المستوى بين البلدين بينما تدخل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في أفغانستان مرحلة حاسمة، مشيرا الي ان الولايات المتحدة تقدر دور باكستان في المساعدة في دفع المحادثات إلى الأمام.
وكان وزير الخارجية شاه محمود قريشي قد صرح الأسبوع الماضي إن خان سيزور واشنطن لمناقشة القضايا الإقليمية المهمة مع ترامب. وقد توترت العلاقات الثنائية منذ انتقاد ترامب لدور باكستان في أفغانستان، وتعليق المساعدات العسكرية وغيرها من المساعدات الأمريكية.
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