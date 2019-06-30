خالد الزعتر: تحرير ليبيا من الإرهاب يبدأ بمواجهة تركيا
الأحد 30/يونيو/2019 - 10:30 ص
وكالات
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أكد خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، أن إرسال تركيا شحنات أسلحة وذخائر للتنظيمات الإرهابية في ليبيا لإبقاء الدولة الليبية في حالة من عدم الاستقرار وعرقلة القضاء على التنظيمات الإرهابية ، لاينظر له بعيدا عن العداء التركي لمصر وبخاصة عقب سقوط الإخوان ولذلك فإن المستهدف أمن واستقرار مصر التي تحد ليبيا من الشرق.
وأضاف المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أن تحرير ليبيا من الإرهاب يبدأ بمواجهة تركيا ، وبالتالي فإن قرار الجيش الوطني الليبي باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية وأي نقطة على الأرض تتعامل مع تركيا، هو الطريق نحو تحرير ليبيا من التنظيمات الإرهابية التي تسعى تركيا إلى تغذيتها بالمال والسلاح.
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