ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خالد الزعتر: تحرير ليبيا من الإرهاب يبدأ بمواجهة تركيا

الأحد 30/يونيو/2019 - 10:30 ص
خالد الزعتر: تحرير ليبيا من الإرهاب يبدأ بمواجهة تركيا
خالد الزعتر
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أكد خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، أن إرسال تركيا شحنات أسلحة وذخائر للتنظيمات الإرهابية في ليبيا لإبقاء الدولة الليبية في حالة من عدم الاستقرار وعرقلة القضاء على التنظيمات الإرهابية ، لاينظر له بعيدا عن العداء التركي لمصر وبخاصة عقب سقوط الإخوان ولذلك فإن المستهدف أمن واستقرار مصر التي تحد ليبيا من الشرق.

 

وأضاف المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أن تحرير ليبيا من الإرهاب يبدأ بمواجهة تركيا ، وبالتالي فإن قرار الجيش الوطني الليبي باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية وأي نقطة على الأرض تتعامل مع تركيا، هو الطريق نحو تحرير ليبيا من التنظيمات الإرهابية التي تسعى تركيا إلى تغذيتها بالمال والسلاح.

Advertisements
المزيد عن: مواجهة تركيا ليبيا خالد الزعتر تركيا السفن التركية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
18:00
-
نيجيريا
بوروندي
-
x
18:00
-
غينيا
أوغندا
-
x
21:00
-
مصر
زمبابوي
-
x
21:00
-
جمهورية الكونجو