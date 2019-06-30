المسماري: لدينا أدلة على تورط تركيا في تدخل مباشر بليبيا

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي عزمهم القضاء على جميع الإرهابيين في مدينة غريان جنوب طرابلس.

وقال المسماري، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن تركيا وقطر تدعمان المليشيات الإرهابية في.

وأوضح: القوات التركية تدخلت في المعركة بشكل مباشر وسنعرض أدلة تثبت تورطهم..

وتابع: رسالتنا إلى الحكومة التركية هي إننا عازمون على دخول طرابلس وتطهيرها من الإرهاب.

وحول ما حدث مؤخرا في غريان، قال المسماري: "دخلنا مدينة غريان ولكننا تعرضنا للخيانة من مجموعة سمحت لمليشيات تابعة للسراج بدخول المدينة.

وأكد أن هناك جرائم حرب تم ارتكابها ضد أهالي مدينة غريان وضد أفراد القوات المسلحة".