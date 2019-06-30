ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المسماري: لدينا أدلة على تورط تركيا في تدخل مباشر بليبيا

الأحد 30/يونيو/2019 - 10:26 ص
المسماري: لدينا أدلة على تورط تركيا في تدخل مباشر بليبيا
المسماري
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي عزمهم القضاء على جميع الإرهابيين في مدينة غريان جنوب طرابلس.

 

وقال المسماري، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن تركيا وقطر تدعمان المليشيات الإرهابية في.

 

وأوضح: القوات التركية تدخلت في المعركة بشكل مباشر وسنعرض أدلة تثبت تورطهم..

 

وتابع: رسالتنا إلى الحكومة التركية هي إننا عازمون على دخول طرابلس وتطهيرها من الإرهاب.

 

وحول ما حدث مؤخرا في غريان، قال المسماري: "دخلنا مدينة غريان ولكننا تعرضنا للخيانة من مجموعة سمحت لمليشيات تابعة للسراج بدخول المدينة.

 

وأكد أن هناك جرائم حرب تم ارتكابها ضد أهالي مدينة غريان وضد أفراد القوات المسلحة".

 

Advertisements
المزيد عن: ليبيا تورط تركيا تدخل مباشر بليبيا المسماري
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
18:00
-
نيجيريا
بوروندي
-
x
18:00
-
غينيا
أوغندا
-
x
21:00
-
مصر
زمبابوي
-
x
21:00
-
جمهورية الكونجو