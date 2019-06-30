المسماري: لدينا أدلة على تورط تركيا في تدخل مباشر بليبيا
الأحد 30/يونيو/2019 - 10:26 ص
وكالات
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أكد المتحدث باسم الجيش الليبي عزمهم القضاء على جميع الإرهابيين في مدينة غريان جنوب طرابلس.
وقال المسماري، خلال مؤتمر صحفي اليوم،
إن تركيا وقطر تدعمان المليشيات الإرهابية في.
وأوضح: القوات التركية تدخلت في المعركة
بشكل مباشر وسنعرض أدلة تثبت تورطهم..
وتابع: رسالتنا إلى الحكومة التركية هي
إننا عازمون على دخول طرابلس وتطهيرها من الإرهاب.
وحول ما حدث مؤخرا في غريان، قال المسماري:
"دخلنا مدينة غريان ولكننا تعرضنا للخيانة من مجموعة سمحت لمليشيات تابعة للسراج
بدخول المدينة.
وأكد أن هناك جرائم حرب تم ارتكابها ضد
أهالي مدينة غريان وضد أفراد القوات المسلحة".
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