غدا.. صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات

تصر شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، غدا الإثنين، السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالي وزارة التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتشغيل المرحلة الثالثة لمشروع جمعيتى عقب الانتهاء من المعاينات لهذه الفروع، والتأكد من أنها مطابقة للشروط وأنها وفقا للاحتياجات المطلوبة لكل منطقة، على أن تقوم الشركات التابعة بتوفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن المجمدة لفروع مشروع جمعيتى فى مختلف المحافظات.