ترامب وكيم يلتقيان في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين
الأحد 30/يونيو/2019 - 09:02 ص
وكالات
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التقى الرئيس الأمريكي،
دونالد ترامب، اليوم الأحد الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون على الحدود في المنطقة
المنزوعة السلاح بين كوريا الجنوبية والشمالية.
ويأتي هذا اللقاء
الذي اقترحه ترامب قبل يوم عبر "توتير"، في وقت لا تزال المفاوضات بشأن برنامج
كوريا الشمالية النووي متعثرة منذ القمة الأخيرة التي عقدها الزعيمان في فيتنام في
فبراير، وفق "فرانس برس".
وكان الرئيس الكوري
الجنوبي، مون جيه إن، صرح في وقت سابق، الأحد، أنه سيتم قمة بين الرئيس الأميركي، دونالد
ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.
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