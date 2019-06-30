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"المركزية لترميم وصيانة الأثار" ترد على جدل ترميم مسجد قايتباي بالفيوم

الأحد 30/يونيو/2019 - 08:59 ص
المركزية لترميم وصيانة الأثار ترد على جدل ترميم مسجد قايتباي بالفيوم
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نعيم يوسف
 
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رد غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية لترميم وصيانة الآثار، على الجدل المثار حول ترميم مسجد قايتباي في الفيوم، قائلا إنهم يعملون وفقا لمواثيق دولية يأخذها العالم كمرجع عند ترميم الأثار.

وأوضح "سنبل"، في مداخلة مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، أنه عند ترميم الأثار الفرعونية تكون هناك خطورة للتهدم، وممنوع التدخل بالألوان في ترميمها، أما عند ترميم الأثار القبطية أو الإسلامية، فإن المواثيق الدولية أزالت هذه القيود.

وشدد على أن مسجد "قايتباي"، تم تشييده عام 1901، وتعرضت المدينة فيما بعد لفيضان فأثر عليه، وتم إعادة بنائه بالطوب الأحمر، ثم جاءت أعمال الترميم وتم دهانه بطبقة من البلاستيك، وفقا للزخارف التي وضعتها لجنة حفظ الأثار العربية.
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