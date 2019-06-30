ريال مدريد يعرض خدماته لضم نجم ليفربول
الأحد 30/يونيو/2019 - 08:36 ص
الفجر الرياضي
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جدد نادي ريال مدريد الإسباني مفاوضاته لضم ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وذكرت صحيفة "إكسبريس" أن ريال
مدريد يخطط لتقديم ماركو أسينسيو لليفربول من أجل إقناعهم بالتخلي عن ساديو ماني.
وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد مستعد لترك أسينسيو
يرحل هذا الصيف، وقد يستخدمه من أجل الفوز بخدمات ماني.
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