مصرع عدد من الحوثيين في مواجهات بالضالع
الأحد 30/يونيو/2019 - 08:30 ص
وكالات
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قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مساء أمس السبت، في مواجهات مع الجيش اليمني في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
واندلعت المواجهات
عقب محاولة عناصر من الميليشيا التقدم باتجاه منطقة "الزبيريات" في جبهة
شخب غربي مديرية قعطبة، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت".
وتمكنت قوات الجيش
اليمني من إحباط هجوم الميليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبدها قتلى – ما تزال
جثثهم متناثرة في منطقة المواجهات – وجرحى في صفوفها.
إلى ذلك استعادت
قوات الجيش اليمني، مساء أمس السبت، كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة في جبهة
حجر غربي المحافظة.
وتمكنت قوات الجيش
من استعادة الأسلحة، أثناء ما كانت في طريقها على متن عربة إلى مواقع الميليشيا، في
منطقة "الريبي"، بجبهة حجر.
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