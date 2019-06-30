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نجيب ساويرس: "عمرو وردة لازم ياخد درس.. ويروح يشوف دكتور" (فيديو)

الأحد 30/يونيو/2019 - 07:18 ص
نجيب ساويرس: عمرو وردة لازم ياخد درس.. ويروح يشوف دكتور (فيديو)
رجل الأعمال نجيب ساويرس
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نعيم يوسف
 
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علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على الأزمة التي كان بطلها لاعب المنتخب المصري عمرو وردة في الأيام الماضية، مؤكدا أنه "لازم ياخد درس".


وقال "ساويرس"، في مداخلة مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBCمصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب: "لو مكانش مرة هيتقرص علشان يعرف إن مستقبله على المحك هيبقى فيه مشكلة".

وشدد على أنه ليس ضد عودته للعب مرة أخرى، وهو لاعب موهوب، ولكنه لا يوافق على التضامن مع الخطأ كما فعل لاعبو المنتخب.

وأضاف: "هو لازم ياخد درس من الموضوع ده.. أنه بالفعل مش أول مرة.. يروح يشوف دكتور بقى.. معلش أنا صريح".
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