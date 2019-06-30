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ريهام سعيد تعلق من جديد على إصابتها بمرض خطير

الأحد 30/يونيو/2019 - 03:02 ص
ريهام سعيد تعلق من جديد على إصابتها بمرض خطير
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تسائلت الإعلامية ريهام سعيد، عن سبب تعرضها للابتلاء، وذلك بعد إعلات إصابتها بمرض خطير في وجهها.

وبادرت بالإجابة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنسجرام"، قائلة: " ابتلاك ليغفر لك، ابتلاك ليرى مدى تحملك وصبرك، ابتلاك الله لأنه يحبك".

كانت ريهام سعيد، أعلنت إصابتها ببكتيريا في وجهها، أجبرتها على الخضوع لعملية جراحية خطيرة.

ويمثل هذا المرض خطرًا كبيرًا عليها، حيث لازالت هناك محاولات من الأطباء، للقضاء على الميكروب.

ويتخوف الأطباء من وصول البكتيريا إلى المخ، حيث من المقرر أن تخضع لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة.

وأهمية العلاج المكثف يأتي للسيطرة على البكتيريا ومنع انتشارها في الجسم، حيث أنها قد تؤدي بدورها إلى الوفاة.

وكتبت ريهام سعيد، عبر حسابها بموقع الصور الشهير "إنستجرام" "حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا".

ومن المحتمل أن تغيب ريهام سعيد على إثر هذه العملية عن شاشة قناة الحياة لفترة.

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