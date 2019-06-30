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لوكاكو يبدأ استعدادته للموسم الجديد بقوة.. ويخشى "غدر" اليونايتد

الأحد 30/يونيو/2019 - 01:38 ص
لوكاكو يبدأ استعدادته للموسم الجديد بقوة.. ويخشى غدر اليونايتد
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عمر عبدالعزيز
 
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يسعى النجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، لحسم مصيره خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وقبل بداية الموسم الجديد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن لوكاكو قرر قطع إجازته مبكرًا وأن يعود لمانشستر يونايتد غدًا الإثنين لبدء تحضيرات الموسم الجديد، في تصرّف يُظهر سلوكه الاحترافي للمدرب سولشاير.

ومن الجدير بالذكر أنه لا يزال لوكاكو يبحث عن الخروج من ملعب أولد ترافورد، ولكنه يخشى أن مطالب يونايتد المادية قد تُجبره على البقاء.
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