لوكاكو يبدأ استعدادته للموسم الجديد بقوة.. ويخشى "غدر" اليونايتد

يسعى النجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، لحسم مصيره خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وقبل بداية الموسم الجديد.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن لوكاكو قرر قطع إجازته مبكرًا وأن يعود لمانشستر يونايتد غدًا الإثنين لبدء تحضيرات الموسم الجديد، في تصرّف يُظهر سلوكه الاحترافي للمدرب سولشاير.



