بعد نشرها وصيتها.. ريهام سعيد تحتل صدارة تريند تويتر

احتلت الإعلامية ريهام سعيد صدارة تريند تويتر على مدار اليوم، فيما جاءت كلمة بكتيريا الوجه فى المركز الخامس ضمن مؤشرات البحث، حيث حاول الكثيرون التعرف على ماهية المرض.





كانت ريهام سعيد، أصيبت ببكتيريا في وجهها، أجبرتها على الخضوع لعملية جراحية خطيرة.





ويمثل هذا المرض خطرًا كبيرًا عليها، حيث لازالت هناك محاولات من الأطباء، للقضاء على الميكروب.





ويتخوف الأطباء من وصول البكتيريا إلى المخ، حيث من المقرر أن تخضع لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة.





وأهمية العلاج المكثف يأتي للسيطرة على البكتيريا ومنع انتشارها في الجسم، حيث أنها قد تؤدي بدورها إلى الوفاة.





وكتبت ريهام سعيد، عبر حسابها بموقع الصور الشهير "إنستجرام" "حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا".





ومن المحتمل أن تغيب ريهام سعيد على إثر هذه العملية عن شاشة قناة الحياة لفترة.







