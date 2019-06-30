أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: الرئيس السيسي كان يحمل الهم الأفريقي في قمة العشرين



وأضاف "إبراهيم"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc الفضائية، أن الدورة الحالية تنعقد في ظروف بالغة التعقيد، وأهم الموضوعات هو حرية التجارة، لأن هذا الموضوع يؤثر على التجارة العالمية والأسعار والبطالة في العالم.



وأضاف أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحضر بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي، وهو يحمل الهم الأفريقي في كل لقاءاته.



وأوضح أن السيسي التقى خلال هذه القمة بمعظم الحضور، وموضوع القضايا الأفريقية مهم للغاية، فضلًا عن الموضوع الإيراني.

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، إن تجمع دول قمة العشرين يمثل حوالي ثلثي سكان العالم، وحوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي.