حملات رقابية على المنشآت الغذائية بالأسياح

وضمن الجهود الرقابية لبلدية الاسياح خلال فترة الصيف، تواصل الفرق الصحية والميدانية بالبلدية جولاتها الرقابية، ضمن حملة "الرقابة البلدية" على المنشئات الغذائية؛ حيث تم ضبط عدد من المخالفات منها مواد منتهية الصلاحية ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فيما تم اتخاذ تطبيق لائحة الجزاءات بحق المخالفين.

وفي الإطار ذاته، كثفت البلدية حملاتها الرقابية على المطاعم والمطابخ؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، ورصد كافة المخالفات وتطبيق النظام بحق المخالفين، فيما واصلت البلدية أعمال الرش لمكافحة نواقل الأمراض في إطار استمرار برنامج البلدية اليومي على فترتين صباحية ومسائية، باستخدام طرق متعددة لرش المبيدات (ضباب - رذاذ) بالمحافظة، والمراكز التابعة لنطاق خدمات البلدية.