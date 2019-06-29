مارك ويلبيرج بديلا لكريس إيفانز في فيلمه الجديد

أعلنت شركة الانتاج الأمريكية باراماونت عن اختيارها للنجم مارك ويلبيرج بديلا للنجم كريس إيفانز ليعلب الدور الرئيسي بفيلم Infinite.

يأتي ذلك بعد انسحاب كريس إيفانز من العمل بالفيلم المستوحى من كتاب حقق اعلى نسبة مبيعات منذ طرحه بداية عام 2019 الجاري، باسم The Reincarnation Papers.

وكان انسحاب كريس، الشهير بتجسيده لدور كابتن أمريكا بأفلام Avengers، بسبب ارتباطه بالعامل على مسلسل تليفزيوني من انتاج قناة ديزني بلص الجديدة.