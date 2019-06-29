كروس يكشف عن سبب نجاحه مع ريال مدريد
السبت 29/يونيو/2019 - 10:42 م
عمر عبدالعزيز
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أكد النجم الدولي الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد الإسباني، على سعادته بوجوده ضمن صفوف النادي الملكي، لا سيما بعد تجديد عقده في الفترة الأخيرة.
وقال كروس: "أنت لا تشعر بالضغوطات ، فمن أين اكتسبت هذا ؟ هذه الصفة لم أرثها (يضحك) ، لم أشاهدها في والديّ أو أجدادي ، حتى أخي هو أكثر من توترًا ، لا أعلم من أين اكتسبتها لكنها جزء من نجاحي. أحتاج هذه الراحة الداخلية للمباريات".
وأضاف: "متى كانت آخر مرة شعرت فيها بالضغط و التوتر ؟ عند ولادة ابني، في الملعب يمكنني أن أتحكم بالأمور، عند ولادة ابنك فإنك لا تستطيع التدخُّل و تقضي الوقت بالأمل".
وتابع لاعب وسط ريال مدريد: "كيف هي سُمعة الكرة الألمانية في الليجا ؟ يُنظر لها بإيجابية ، خاصة للفريق الوطني و مونديال 2018 لم يغيّر شيئًا ، نعلم أننا ننتمي لفرق النخبة من العالم، بصراحة، البوندسليجا لا يتم الحديث عنها إلا نادرًا، فهي أمر صغير مثلما نتحدث عن خيتافي و إلتشي في بافاريا".
وأكمل: "تم تجديد عقدك مع ريال مدريد حتى 2023 ، ألم ترغب بتحدٍ جديد ؟ لا ، لا وجود لهذا السبب ، أشعر بأنني بخير هنا و الكرة الإسبانية هي الأفضل بالنسبة لي كما أن كل شيء مثالي بالنسبة لعائلتي ، لهذا كان القرار سهلاً".
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