كروس يكشف عن سبب نجاحه مع ريال مدريد

أكد النجم الدولي الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد الإسباني، على سعادته بوجوده ضمن صفوف النادي الملكي، لا سيما بعد تجديد عقده في الفترة الأخيرة.





وقال كروس: "أنت لا تشعر بالضغوطات ، فمن أين اكتسبت هذا ؟ هذه الصفة لم أرثها (يضحك) ، لم أشاهدها في والديّ أو أجدادي ، حتى أخي هو أكثر من توترًا ، لا أعلم من أين اكتسبتها لكنها جزء من نجاحي. أحتاج هذه الراحة الداخلية للمباريات".



