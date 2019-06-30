رئيس جامعة دمنهور لـ"الفجر": المشاريع القومية العملاقة تعكس مكاسب ثورة 30 يونيو (فيديو)

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قال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، أن الكلمات تعجز عن وصف الأبطال الذين قاموا بثورة 30 يونيو وسطروا أسمائهم بأحرف من نور، تلك الثورة التي سيظل يذكرها التاريخ بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وضع روحه علي كفه لإنقاذ مصر من جماعة الإخوان "الهكسوس".



وأضاف صالح لـ "الفجر": ثورة 30 يونيو مستمرة في قلوبنا فهو إنجاز لا ينساه التاريخ لهؤلاء الأبطال الذين ضحوا من أجل رفعة مصر، وأقول لأسر هؤلاء الشهداء من القوات المسلحة والشركة، عليك أن تفخروا بأبنائكم أبطال مصر، كما أقول لشباب مصر أن يضعوا وطنهم داخل أعينهم.



كما أكد رئيس جامعة دمنهور، أن المشروعات التي تشهدها مصر خلال الخمسة أعوام الماضية فهي تعكس مكاسب ثورة 30 يونيو علي المصريين، فهي مشروعات قومية عملاقة تم تنفيذها في وقت قصير، كما أن مصر أصبحت الآن في مكانة متميزة عالميًا وإقليميا، فبعد أن خرجت من الاتحاد الإفريقي، عاد بها الرئيس رئيسًا للإتحاد، بالإضافة إلي تنظيم بطولة أفريقيا والمشاركة في قمة العشرين، فكل هذا يؤكد أن الثورة حققت أهدافها وستزل تحقق أكثر وأكثر السنوات القادمة.



وكان قد أكد رئيس جامعة دمنهور، خلال كلمته بالاحتفالية التي نظمتها الجامعة بمناسبة الذكرى السادسة لثورة ٣٠ يونيو بقاعة المؤتمرات بكلية التربية، أن مصر استطاعت بفضل الجيش العظيم والشرطة الباسلة والقضاء الشامخ ووعى الشباب أن تعبر النفق المظلم، مؤكدا على ضرورة رد الجميل لمن ضحوا بأرواحهم من اجل وطننا الحبيب وذلك من خلال مواجهة العقبات السياسية والصعوبات الاقتصادية وأن نقف تأييدا لقيادتنا السياسية للوصول بقطار الإنجازات إلى بر الأمان.



وأضاف صالح، أن ثورة 30 يونيو هي ثورة لتصحيح المسار وإعادة بناء الوطن والتأكيد على أن مصر لكل المصرين وليست حكرا لطائفه واحدة، كما أكد على الدور الذي قامت به قواتنا المسلحة لمساندة الشعب وتحقيق الانتصار لحماية الوطن، وضرورة وقوف المصريين على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية الحكيمة.