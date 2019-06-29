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قوات حفتر تتصدى هجوماً حوثياً بمساندة طائرات مسيرة تركية في طرابلس

السبت 29/يونيو/2019 - 10:25 م
قوات حفتر تتصدى هجوماً حوثياً بمساندة طائرات مسيرة تركية في طرابلس
ارشيفية
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أحمد مرعي
 
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أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن القوات المسلحة الليبية التبعة للمشير خليفة حفتر، صدت هجوما للميليشيات الحوثية بمساندة طائرات مسيرة تركية في طرابلس.

وقال المسماري، وفقاً لما ورد عن فضائية "سكاي نيوز عربية"، إن تركيا أصبحت طرفا في المعركة في ليبيا من خلال توفيرها الدعم للميليشيات الحوثية.
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