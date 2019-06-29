قائد تشيلسي: هازارد رفض عروض مغرية لأجل ريال مدريد

أكد سيزار أزبيلكويتا مدافع وقائد فريق تشيلسي الإنجليزي، أن زميله السابق، البلجيكي إيدين هازارد قد رفض عدة عروض مغرية من أندية إنجليزية، لكي يتمكن من تحقيق حلمه باللعب في ريال مدريد الإسباني.

وقال أزبيلكويتا في تصريحات صحفية: "إنه صديق مقرب لي، لقد وصلنا سوية من فرنسا، لطالما كان إيدين صادقا، ولهذا أحبه المشجعون لأنه لم يتلاعب بالنادي ولم يرحل لأجل راتب أعلى أو عقد ذو مميزات أفضل".



