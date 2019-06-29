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قائد تشيلسي: هازارد رفض عروض مغرية لأجل ريال مدريد

السبت 29/يونيو/2019 - 10:24 م
قائد تشيلسي: هازارد رفض عروض مغرية لأجل ريال مدريد
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عمر عبدالعزيز
 
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أكد سيزار أزبيلكويتا مدافع وقائد فريق تشيلسي الإنجليزي، أن زميله السابق، البلجيكي إيدين هازارد قد رفض عدة عروض مغرية من أندية إنجليزية، لكي يتمكن من تحقيق حلمه باللعب في ريال مدريد الإسباني.

وقال أزبيلكويتا في تصريحات صحفية: "إنه صديق مقرب لي، لقد وصلنا سوية من فرنسا، لطالما كان إيدين صادقا، ولهذا أحبه المشجعون لأنه لم يتلاعب بالنادي ولم يرحل لأجل راتب أعلى أو عقد ذو مميزات أفضل".

وأضاف قائد البلوز: "في كل مرة يلعب فيها، كان يقدم أفضل ما لديه، أتمنى له المزيد من النجاح وأن يستمر بحصد البطولات مع ريال مدريد".
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