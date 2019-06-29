ولي العهد يدعو القادة لحضور قمة العشرين المقبلة في الرياض

وجه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال كلمته أمام الجلسة الختامية للقمة، الدعوة إلى القادة لحضور قمة العشرين المقبلة في العاصمة السعودية الرياض.



وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس): "بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين المملكة تتولى رئاسة مجموعة العشرين في شهر ديسمبر ٢٠١٩، وتستضيف قمة القادة في المجموعة يومي السبت والأحد 21-22 نوفمبر 2020".

وأكد رئيس وزراء اليابان رئيس الدورة الحالية لقمة دول مجموعة العشرين شينزو آبي الالتزام الكامل بالنجاح الكبير لقمة العشرين القادمة في المملكة العربية السعودية.