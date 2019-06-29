ولي العهد يدعو القادة لحضور قمة العشرين المقبلة في الرياض
السبت 29/يونيو/2019 - 10:21 م
الفجر السعودي
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وجه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال كلمته أمام الجلسة الختامية للقمة، الدعوة إلى القادة لحضور قمة العشرين المقبلة في العاصمة السعودية الرياض.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس): "بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين المملكة تتولى رئاسة مجموعة العشرين في شهر ديسمبر ٢٠١٩، وتستضيف قمة القادة في المجموعة يومي السبت والأحد 21-22 نوفمبر 2020".
وأكد رئيس وزراء اليابان رئيس الدورة الحالية لقمة دول مجموعة العشرين شينزو آبي الالتزام الكامل بالنجاح الكبير لقمة العشرين القادمة في المملكة العربية السعودية.
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