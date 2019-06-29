"الزراعة" توضح حقيقة تراجع إنتاجية القطن طويل التيلة
السبت 29/يونيو/2019 - 10:26 م
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القطن طويل التيلة مازال يتربع على القمة، مشيرًا إلى الوزارة حريصة على إستنباط أصناف جديدة فائقة الطول للحفاظ على كفاءة المنتج المصري من الأقطان.
وقال "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت أن الزراعة تعمل على تسويق كل بذرة يتم زراعتها.
وأضاف أن الأقطان المصرية ذات قيمة معروفة عالمية وجودة تسويقية عالية، لكن التعامل معها من قبل بعض المزارعين لم يكن على نفس القدر التي تستحقه فظهر منافسين جدد بالأسواق العالمية بدأوا يأخذون من نصيب القطن المصري.
وتابع أن المزارعين المصريين يحاولون تطبيق المعايير الأساسية للأقطان لكن يحتاجون شهادات تثبت كفاءة تطبيق هذه المعايير والتأكد من خلوها من الملوثات لكي تساعدهم على التسويق الجيد.
وقال "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت أن الزراعة تعمل على تسويق كل بذرة يتم زراعتها.
وأضاف أن الأقطان المصرية ذات قيمة معروفة عالمية وجودة تسويقية عالية، لكن التعامل معها من قبل بعض المزارعين لم يكن على نفس القدر التي تستحقه فظهر منافسين جدد بالأسواق العالمية بدأوا يأخذون من نصيب القطن المصري.
وتابع أن المزارعين المصريين يحاولون تطبيق المعايير الأساسية للأقطان لكن يحتاجون شهادات تثبت كفاءة تطبيق هذه المعايير والتأكد من خلوها من الملوثات لكي تساعدهم على التسويق الجيد.
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