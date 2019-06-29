أحمد سمير: مصر كانت تعاني من سيولة سياسية قبل ثورة 30 يونيو

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قال الإعلامي أحمد سمير، إن مصر كانت تعاني من سيولة سياسية، وأزمة فوضى في مختلف أوجه الحياة قبل ثورة 30 يونيو، لافتَا إلى أن هذه المرحلة كانت صعبة على كل المصريين، خاصة على محدودي الدخل.



وتابع "سمير"، خلال تقديمه برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء السبت، أن الدولة قامت بإعداد برامج حمائية لحماية الطبقات الفقيرة خلال السنوات السابقة، وعملت على إحداث نقلة نوعية في حياة المصريين التي كانت "محلك سر" عشرات السنين.



ولفت إلى أن منظومة التأمين الصحي التي سيتم تجربها في بورسعيد، ستحدث نقلة نوعية في حياة المصريين الفترة المقبلة.

