فنان شاب يسخر من الإخواني معتز مطر.. ويسبه على الهواء (فيديو)



وسخر "بلبل"، من المذيع الإخواني معتز مطر: "إنت بتقولنا اطمن انت مش لوحدك.. نطمن إزاي وانت حضرتك هربان، انت سبتنا وهربت".



وأضاف: "لما تجيب كام عيل مرتزقة معاك ويتكلموا عن رئيسنا يا معتز.. يبقا انت إنسان ناقص".







نشر الفنان حسن بلبل، مقطع فيديو يسخر فيه من حملة "اطمن انت مش لوحدك" التي أطلقها مذيعي القنوات الإخوانية.