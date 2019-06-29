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فنان شاب يسخر من الإخواني معتز مطر.. ويسبه على الهواء (فيديو)

السبت 29/يونيو/2019 - 10:21 م
فنان شاب يسخر من الإخواني معتز مطر.. ويسبه على الهواء (فيديو)
حسن بلبل
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هدى عبدالرازق
 
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نشر الفنان حسن بلبل، مقطع فيديو يسخر فيه من حملة "اطمن انت مش لوحدك" التي أطلقها مذيعي القنوات الإخوانية.

وسخر "بلبل"، من المذيع الإخواني معتز مطر: "إنت بتقولنا اطمن انت مش لوحدك.. نطمن إزاي وانت حضرتك هربان، انت سبتنا وهربت".

وأضاف: "لما تجيب كام عيل مرتزقة معاك ويتكلموا عن رئيسنا يا معتز.. يبقا انت إنسان ناقص".

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المزيد عن: معتز مطر حسن بلبل أخوان
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