فنان شاب يسخر من الإخواني معتز مطر.. ويسبه على الهواء (فيديو)
السبت 29/يونيو/2019 - 10:21 م
هدى عبدالرازق
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نشر الفنان حسن بلبل، مقطع فيديو يسخر فيه من حملة "اطمن انت مش لوحدك" التي أطلقها مذيعي القنوات الإخوانية.
وسخر "بلبل"، من المذيع الإخواني معتز مطر: "إنت بتقولنا اطمن انت مش لوحدك.. نطمن إزاي وانت حضرتك هربان، انت سبتنا وهربت".
وأضاف: "لما تجيب كام عيل مرتزقة معاك ويتكلموا عن رئيسنا يا معتز.. يبقا انت إنسان ناقص".
وسخر "بلبل"، من المذيع الإخواني معتز مطر: "إنت بتقولنا اطمن انت مش لوحدك.. نطمن إزاي وانت حضرتك هربان، انت سبتنا وهربت".
وأضاف: "لما تجيب كام عيل مرتزقة معاك ويتكلموا عن رئيسنا يا معتز.. يبقا انت إنسان ناقص".
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