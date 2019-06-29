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خاص - فيصل فجر: سعداء بالتأهل ونلعب أمام جنوب أفريقيا كأننا لم نتأهل ولن نتنازل عن الفوز

السبت 29/يونيو/2019 - 10:13 م
خاص - فيصل فجر: سعداء بالتأهل ونلعب أمام جنوب أفريقيا كأننا لم نتأهل ولن نتنازل عن الفوز
فيصل فجر لاعب منتخب المغرب
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أحمد الهواري
 
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عبر فيصل فجر لاعب منتخب المغرب عن سعادته بالتأهل الى دور الـ 16 في كأس الأمم الإفريقية واصراره على الفوز أمام جنوب افريقيا.


وقال فجر في تصريحات لـ "الفجر الرياضي" : "سعداء بالتأهل ونلعب أمام جنوب أفريقيا كأننا لم نتأهل ولن نتنازل عن الفوز".

وتابع :" التأهل رفع معنويات اللاعبين وهدفنا التأهل كمتصدر".

يذكر أن منتخب المغرب وصل لثمن نهائي الكان، بعدما تصدره المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، أمام كوت ديفوار وجنوب أفريقيا (3 نقاط)، ثم ناميبيا بلا رصيد.
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المزيد عن: منتخب المغرب كوت ديفوار وجنوب افريقيا فيصل فجر لاعب منتخب المغرب
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