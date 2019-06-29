خاص - فيصل فجر: سعداء بالتأهل ونلعب أمام جنوب أفريقيا كأننا لم نتأهل ولن نتنازل عن الفوز

عبر فيصل فجر لاعب منتخب المغرب عن سعادته بالتأهل الى دور الـ 16 في كأس الأمم الإفريقية واصراره على الفوز أمام جنوب افريقيا.









وقال فجر في تصريحات لـ "الفجر الرياضي" : "سعداء بالتأهل ونلعب أمام جنوب أفريقيا كأننا لم نتأهل ولن نتنازل عن الفوز".





وتابع :" التأهل رفع معنويات اللاعبين وهدفنا التأهل كمتصدر".



