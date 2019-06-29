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دبلوماسي سابق: "السيسي" قدم مصر كفرصة استثمارية واعدة في قمة الـ20

السبت 29/يونيو/2019 - 10:14 م
دبلوماسي سابق: السيسي قدم مصر كفرصة استثمارية واعدة في قمة الـ20
السيسي
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كساب أحمد
 
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قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقاءاته المتعددة في قمة الـ20 المنعقدة في اليابان، قدم مصر كفرصة اقتصادية واعدة، وبحدث قضايا المنطقة مع قادة العالم.

وتابع "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc، مساء السبت، أن الرئيس مثل مصر خير تمثيل في قمة الـ20، خاصة أنه طالب بإقامة نظام عالمي أكثر عدالة، يدعم مصالح دول العالم الثالث ودول القارة المسراء.

وأشار إلى أن هذه القمة تعكس قوة مصر في المنطقة، خاصة أن القاهرة تلعب دورًا محوريًا في محاربة الإرهاب، ومحاربة الهجرة الغير شرعية.
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