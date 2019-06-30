نشرة أخبار منتصف الليل.. "الوزراء" يعلن موعد صرف معاشات "يوليو" بالزيادة الجديدة

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ "الوزراء" يعلن موعد صرف معاشات "يوليو" بالزيادة الجديدة، وافتتاح المقر الجديد للجوازات والهجرة بالعباسية.

افتتاح المقر الجديد للجوازات والهجرة بالعباسية

تقرر افتتاح المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمنطقة العباسية، بديلا عن مجمع التحرير، لاستقبال المواطنين والأجانب وتقديم كافة الخدمات لهم اعتبارًا من صباح يوم الإثنين الموافق أول يوليو المقبل.

العربية للتصنيع تعقد اتفاقا مع شركات ألمانية لنقل تكنولوجيا صناعة جرارات القطارات

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية المتميزة في مجال السكك الحديدية، مشددًا علي تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بسرعة تطوير وتحديث السكك الحديدية وتعميق التصنيع المحلي وفقًا لأحدث التكنولوجيات الحديثة.

"الوزراء" يعلن موعد صرف معاشات "يوليو" بالزيادة الجديدة

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غادة والي، وزيره التضامن الاجتماعي، بسرعة تشكيل غرفة عمليات مركزية تحت رئاستها، لمتابعة عملية صرف معاشات شهر يوليو في كل أنحاء الجمهورية لعدد 9.8 مليون صاحب معاش ومستفيد، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين المقبل، الأول من يوليو للمعاشات التى تصرف من منافذ صندوقى التأمينات، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجهيز ماكينات الصراف الآلى ومنافذ صرف المعاشات تمهيداً لتذليل أى عقبات أمام أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

السلطات الأمنية في تونس تحدد هوية انتحاري "شارل ديغول"

توصلت السلطات الأمنية التونسية إلى هوية انتحاري شارع شارل ديغول الذي فجر نفسه في العاصمة، يوم الخميس.

زلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظة فارس الإيرانية

ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، منطقة "أهل" التابعة لناحية اشكنان بمدينة لامرد بمحافظة فارس جنوب إيران، على مسافة 420 كم جنوب مدينة شيراز.