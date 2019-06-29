بترحيب الرئيس الأرجنتيني.. كيف تستفيد مصر من اتفاقية الميركوسور؟

أعرب الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، خلال لقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش اجتماعات قمة العشرين، عن ترحيبه باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتجمع الميركوسور، والذي يضم فى عضويته الأرجنتين، بما يسهم فى دفع حركة التبادل التجارى بين مصر ودول التجمع.

تكتل الميركوسور

تجمع الميركسور واحد من أهم التكتلات الاقتصادية في أمريكا اللاتينية، ويتكون من 4 دول هي "الأرجنتين، البرازيل، باراجواي، وأوروجواي"، وتأسس التجمع في عام 1991، وجرى تعليق عضوية فنزويلا، التي انضمت رسميًا في يوليو 2012، في عام 2017، وفي ديسمبر 2012 وقع بروتوكول انضمام بوليفيا إلى ميركوسور، وهذا البروتوكول في انتظار التصديق من قبل جميع البرلمانات في بلدان ميركوسور، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.

اتفاقية مصر والميركوسور

اتفاقية تجارة حرة بين مصر ودول تجمع الميركوسور والذي يعتبر تكتل اقتصادي للسوق المشتركة لدول جنوب أمريكا اللاتينية، ويضم هذا التجمع كل من الأرجنتين والبرازيل والأوروجواى وباراجواى، ووفق هذه الاتفاق تدخل المنتجات المصرية إلى هذه الدول بخفض جمركي لبعض السلع وصولا إلى التحرر الكامل من الجمارك.

كيف تستفيد مصر من الاتفاقية؟

يمكن لمصر استغلال تجمع الميركسور الذي يضم أكثر من 250 مليون نسمة بنسبة ناتج محلى إجمالى يبلغ تريليون دولار أمريكى أو ما يوازى نحو 76% من الناتج المحلى الإجمالى فى أمريكا اللاتينية، والنفاذ بصادراتها إلى تلك الأسواق، والاستفاد من الخفض الجمركي، مما يعود بالإيجاب على قطاع التصدير، وتحسن الميزان التجاري.

تدشين الاتفاقية

تعود الاتفاقية باتفاق وزراء التجارة في دول تجمع الميركسور ووزير التجارة والصناعة المصري -خلال زيارته للبرازيل في الفترة من 9 إلى 14 أغسطس 2006- على تفعيل الاتفاق التجاري الموقع عام 2004 بين الطرفين، وقد اتفق الوزراء على البدء فى تشكيل لجان للتفاوض بين الطرفين لعقد اتفاق تجارة حرة، وبعدها تم عقد الجولة الأولى للمفاوضات في مصر بتاريخ 16 أكتوبر 2008، تبعها عقد أربع جولات تفاوضية عقد أخرها خلال الفترة 12 – 15 يوليو 2010 بالأرجنتين وخلال الجولات الخمس التى عقدت بين مصر ودول تجمع الميركسور، توصل الجانبين إلى شكل نهائى للاتفاق ودخلت حيز التنفيذ بعد توقيع البرلمان الأرجنتينى عليها وجرت بدأ تنفيذ الاعفاء الجمركى منذ سبتمبر 2017.

تحرير التجارة بين مصر والميركسور

ضمت بنود الاتفاقية على إزالة القيود على الصادرات والواردات المتبادلة بين الطرفين، وشملت: إعفاء فورى بمجرد دخول الاتفاق حيز النفاذ وبدأت في سبتمبر 2017، وتخفيض 25% سنوياً من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ، بالإضافة إلى تخفيض 12.5% سنوياً من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.

كما يتم تخفيض 10% سنوياً من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ، وتشمل أيضا السلع الحساسة التى التى سيتم تحديد كيفية تحريرها من خلال أعمال اللجنة المشتركة.