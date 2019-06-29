رانيا بدوي: اتحاد الكرة انتهك حقوق المرأة بإعادة وردة للمنتخب (فيديو)

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قالت الإعلامية رانيا بدوي، إن اتحاد الكرة المصرية أخطأ خطئا كبيرا بإعادة عمرو وردة إلى منتخب مصر، مؤكدة أن اللاعب معروف عنه التحرش في وقائع أخرى وله سوابق معروفة للجميع، وهي ليست المرة الأولى.



وأعربت "بدوي" خلال تقديمها برنامج "كلام رنووش" على صفحتها الرسمية على "الفيس بوك واليوتيوب" عن استيائها من رغبة البعض في التجاوز عن اتهام اللاعب بالتحرش ومسامحته فقط رغبة في الفوز بالكأس مفضلين الفوز في كرة القدم على حساب إقامة دولة العدل والقانون والأخلاق.



وأشارت إلى أن الأمر لا يتعلق بشخص عمرو وردة لكنه رسالة عامة تم إرسالها للمجتمع وللشباب في عمر الزهور وللنساء في المجتمع بالكامل، قائلة: "الرسالة بتقول إن أي شاب من حقه التحرش بأي واحدة بأي وسيلة، ولا يعاقبه القانون لأن أحد رموز البلد ونجومها عمل دا قبل كدا واعتذر والموضوع عدى، ورسالة للسيدات إن ملهمش حقوق وإن أي حد لو تحرش بيكي واعتذر هنعديها".



وتابعت: "لم نقل اسجنوه او اجلدوه رغم أن التحرش جريمة يعاقب عليها القانون ولكن على الأقل كان لا بد من استبعاده من المنتخب فلا يصح على الإطلاق أن يحمل متحرش علم مصر أو يمثل مصر في أي بطولة".



واستنكرت الإعلامية موقف اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، ووقوفه إلى جانب عمرو وردة بعد الأزمة الأخيرة، موجهة حديثها له قائلة: "بقدر محبتي واحترامي ليك وبقدر ابني ما بيعتبرك قدوة ليه مكنتش أتخيل إني أشوفك واقف إلى جوار متحرش وتدعمه".



وأضافت: "كلنا مقدرين موقفك وإزاي لازم نكون رحماء وإننا مندمرش مستقبل اللاعب، لكن إنت راجل عالمي ومكنش ينفع أبدا إنك تكتب تغريدة تدعم فيها متحرش في وقت العالم كله نهض ضد التحرش، فالوقوف بجوار متحرش سقطة كبيرة".



واختتمت الإعلامية حديثها قائلة: "عايزين الكاس خدوا الكاس، لكن هتشربوا يوما ما من نفس الكاس" في إشارة الي خسارة المجتمع بالكامل إذا سمح المجتمع بتفشي التحرش بنسائه وانتهاك حرمتهم".